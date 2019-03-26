0553 313 94 23

Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

26 Mart 2019 Salı 18:41
Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.


Kaza, Deveci Mahallesi yol ayrımı mevkii, yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle gezintiye çıkan Yiğit Efe A. (9), kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düştü. Yaralanan Yiğit Efe, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayı gören Nihat Yula isimli bir vatandaş, "Yenidibek’ten Malkara’ya hasta getiriyordum. Karşı şeritte bir çocuğun 2 buçuk 3 metre yüksekten bisikletle düştüğünü gördüm ve koşarak yardımına gittim. Ambulans çağırdım ve gerekli müdahale yapıldı. Burada vatandaşlık görevim yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje "Çöpe değil, kapalı pazara"
    1. Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje..
    2. Meteorolojiden yağış uyarısı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de..
    4. Gaziantep'te terör operasyonu
    5. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    6. Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
    7. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    8. Terör örgütü PKK'ya operasyon
    9. Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor
    10. Metin Topuz’un casusluk davasına yarın..
    11. "Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz"
    12. Yol kontrol noktasında polisi..
    13. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili..
    14. Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan’dan..
    15. "CHP marjinalleşmiş bir partidir"
    16. Bakan Selçuk öğrencilere satranç..
    17. Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    18. İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    20. Netanyahu: "Golan'dan asla..
    21. "Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “CHP’nin..
    24. Bir çınar daha yıkıldı
    25. Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen..
    26. "İstanbul'u beton ormanına..
    27. FETÖ'nün "iş adamları" yapılanması..
    28. Aktaş termal tesiste incelemelerde..
    29. Bakan Pakdemirli, Başkan Kayda’yı..
    30. Fenerbahçe, iki genç futbolcusuyla..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı