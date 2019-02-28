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Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve 800 ilçeyi gezecek

“Farkındalık sağla harekete et” sloganı ile İstanbul’dan bisikleti ile yola çıkan Mardinli Abdülhalim Akçay Türkiye turunda 9 il ve 72 ilçeyi tamamladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:37
Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve 800 ilçeyi gezecek

“Farkındalık sağla harekete et” sloganı ile İstanbul’dan bisikleti ile yola çıkan Mardinli Abdülhalim Akçay Türkiye turunda 9 il ve 72 ilçeyi tamamladı. Akçay, toplam 2 yıl sürecek olan Türkiye turunu tamamladığında 81 il ve 800 ilçeyi gezen ilk bisikletli gezgin olacak.


Üniversite mezunu 38 yaşındaki Abdülhalim Akçay, turizm sektöründe kazandığı 4 aylık asgari ücret maaşı ile bisikletiyle Türkiye turuna çıktı. Akçay, bisikletine taktığı yağmura dayanıklı sepetlere yedek kıyafet, dizüstü bilgisayar, çaydanlık, yemek ocağı ve çadırını yükleyip İstanbul Galatasaray Üniversitesi önünden 28 Kasım 2018 tarihinde turuna start verdi. O gün bugündür karda da yağmurda da güneş altında da bisiklet süren Akçay, en çok vatandaşların kendisini turist sanıp “Hello” diye tepki vermelerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.


Bisikletiyle İstanbul’un ardından Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın’ı kapsayan 3 bin 313 kilometreli parkuru tamamlayan Akçay, turun 83. gününde Aydın’a bağlı Karacasu’ya geldi. Karacasu’da bisikletiyle turlayan Akçay, Afrodisias Antik kentini gezdi.


Doğaya, çevreye ve spora dikkat çekmek için bu tura çıktığını ifade eden Akçay, kendi yaptığı gibi aralıksız 2 yıl, toplam 40 bin kilometreyi kapsayan turun tüm il ve ilçeleri kapsaması sebebiyle Türkiye’de bir ilk olacağını dile getirdi.Soğuk, kar, yağmur, rampa ve köpeklerle mücadele ettiğini ifade eden Akçay, “ Günde ortalama 50-100 kilometre yapıyorum. 3-4 günde bir vücudu dinlendirmek gerekiyor. Bazı yerlerde yağmur ve kar sebebiyle fazla kalıyorum. Benim yaptığımın il ve ilçe sayısı bakımından bir örneği yok. Türkiye’yi gezen insanlar var. Ama benim gibi gezen yok” dedi.


Doğa ve spor için “Farkındalık Yarat Hareket Et” sloganıyla pedal çevirdiğini kaydeden Akçay, “Toplumumuza doğa ve spor sevgisi aşılamak için yola çıktım. Özellikle gençlerin bir nebze etkilenmesi hoşuma gidecek. Genç insanlara ulaşmak adına gittiğim yerlerde seminerler vermek isterdim. Fotoğraflar çekiyorum, tarihi yerlere uğruyorum, güzel insanlarla tanışıyorum. Turun sonunda yol hikayelerinden oluşan bir kitap çıkaracağım. Çektiğim videoları belgesel haline getirmeyi düşünüyorum. Türkiye turu 81 il ve 800 ilçe ve toplam 40 bin kilometreyi kapsıyor. Bu da 2 yılda tamamlanacak. Türkiye turu bittiğinde dünya turuna çıkacağım” dedi.


Akçay dünya turu için sponsor aradığını dile getirdi. Akçay ayrıca yolculuk boyunca hiç hastalanmadığını anlattı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:37
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