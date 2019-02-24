"Bisikletin altın çocuğu"nun en büyük destekçisi annesi





ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Başarılarından dolayı "Türk bisikletinin altın çocuğu" olarak tanınan 25 yaşındaki Ahmet Örken, başarısının sırrını en büyük destekçisi olan annesi olarak görüyor.

Türk bisiklet tarihinde ilklere imza atıp uluslararası başarılar elde eden Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken, gözünü olimpiyatlara dikti.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti branşında Türkiye'yi temsil ettiği erkekler bireysel zamana karşı yarışında düşerek yaralanan ve organizasyonda 34. sırayı elde eden Ahmet Örken, olimpiyatta başarı hedefi için aralıksız çalışıyor.

Portekiz'de 2011'de katıldığı Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci gelip, "Türk bisiklet tarihinde ilk Avrupa şampiyonu" unvanını kazanan ve başarılarından dolayı "Türk bisikletinin altın çocuğu" olarak bilinen Ahmet'in en büyük destekçisi ise annesi Nigar Ayyorkun.

İlk başlarda düşüp yaralanacağı korkusuyla evladının bisiklet sporuyla ilgilenmesini istemeyen Ayyorkun, ısrarı ve ilgisi karşısında daha fazla dayanamayarak oğlunun en büyük destekçisi haline geldi.

Ahmet, annesini motivasyon kaynağı olarak görüp yarışlara bu şekilde odaklanıyor.





- Başarısız olunca "Ahmet sana ne oluyor" diye uyarıyor





Milli sporcu Ahmet Örken, bir organizasyona katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet branşından habersizken 13-14 yaşlarında ağabeyinin arkadaşının tavsiyesiyle bu spora gönül verdiğini söyledi.

Bisikletle ilgilenmeye başladığında annesinin birtakım çekinceleri olduğunu anlatan Ahmet, düşüp yaralanacağı korkusuyla annesinin karşı çıktığını ifade etti.

Ailede hiç sporcu yetişmediği için annesine bisiklet sporunun korkutucu geldiğini aktaran Ahmet, şöyle konuştu:

"Geri adım atmayacağımı anlayınca annem de destek vermek zorunda kaldı. Annem bu işin ciddiyetini anladı, sporu sevdiğimi orada mutlu olduğumu gördü, sonra destekledi. Annemin tedirginliklerini atlatınca benim kendime öz güvenim de arttı. Annem de ben de çok mutluyuz. Annem sürekli başarılı olmamı istiyor. Spora başladığımda tedirginlikleri olan annem, şimdi başarılı olamadığım zaman 'Ahmet, sana ne oluyor' diye uyarıda bulunuyor. En büyük destekçim. Annemin mutlu olması beni mutlu ediyor, onun mutlu olması için yarış kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Motivasyon olarak buna odaklanıyorum."





- Hedefi, olimpiyatlar





Annesinin de desteğiyle olimpiyatlara puan toplamak için birçok yarışa katılacağını, organizasyonlarda dereceler elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Ahmet, Antalya Bisiklet Turu'ndan sonra Japonya'da katılacakları yarışta da Türkiye'yi olimpiyatlara taşımak adına puanlar kazanmak istediklerini vurguladı.

Bu yıl takımının da kendisinin de güçlü olduğunu belirten Ahmet Örken, "Arkamda beni destekleyecek takım arkadaşlarım var. Onlara güveniyorum. Benim üzerimdeki yükü alacaklar. Sadece işimi yapmaya odaklanacağım. Düz etaplarda, sprintte podyumu zorlamak, bu yılki yarışlarda sadece buna odaklanacağım. İnşallah başarıların ardından tekrardan profesyonel seviyede bir takımın ülkemizde olması en büyük temennim. Olmazsa da ya bir Türk sporcunun profesyonel takımda yarışması ya da benim orada olmam, en büyük hedeflerimden biri. İnşallah bunda başarılı oluruz ve profesyonel Türk bisikletçimiz olur." şeklinde konuştu.

Daha tecrübeli, güçlü şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olmayı çok istediğini vurgulayan Ahmet, olimpiyat madalyası getirebilecek şekilde Türkiye'yi temsil etmek için çalıştığını ifade etti.

Podyumda olduğu yarışların kategorisinde daha öncesinde hiçbir Türk bisikletçinin podyuma çıkma başarısı elde edemediğine dikkati çeken Ahmet Örken, şunları kaydetti:

"2017'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinciliğim var. Bu podyumun, benim için çok değerli bir anısı var. 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yine Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda görüşme imkanımız olmuştu. Kendisi orada bana 'Seni podyumda görmek istiyorum.' demişti. Söz vermiştim. İki yıl sonra podyumda yer aldım."

Anne Nigar Ayyorkun ise oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Her zaman onun yanındayım. Ailelere tavsiyem, çocuklarını bu tür konularda hep desteklesinler. Evlatlarının hayallerinin peşinde koşsunlar. Ahmet mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum. Onun mutluluğuna hiçbir şeyi değişmem." ifadelerini kullandı.



