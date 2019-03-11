0553 313 94 23

Bisikleti ile otomobile çarpan kız yaralandı

Karabük’te bisikletiyle yokuş aşağı inerken otomobile çarpan 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:36
Bisikleti ile otomobile çarpan kız yaralandı

Karabük’te bisikletiyle yokuş aşağı inerken otomobile çarpan 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Bisikleti ile gezmeye çıkan 12 yaşındaki Edanur Aydoğan, yokuş aşağı indiği sırada Aydın E. yönetimindeki 34 GY4647 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden fırlayan Edanur yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Edanur’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev operasyon: Onlarca gözaltı var!
    1. Dev operasyon: Onlarca gözaltı var!
    2. Irak ve İran arasında 5 mutabakat..
    3. Canan Karatay: Kilo aldırmıyor, doya..
    4. Cezayir'deki gösterilerde bir çocuk..
    5. Salih Bayraktar, spor camiasıyla bir..
    6. Hindistan-Pakistan sınırında çatışma:..
    7. Bisikleti ile otomobile çarpan kız..
    8. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
    9. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte..
    10. Mehmet Akif Ersoy’u andılar
    11. Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın..
    12. Karabük’te 150 üreticiye meyve fidanı..
    13. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    14. Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik..
    15. Kahveci’den Vergili’ye ziyaret
    16. Sivas'ta 10 bin kişilik istihdam hedefi
    17. Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama..
    18. Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin açık olduğu..
    19. Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı
    20. Başkan Vergili Kurtuluş..
    21. Safranbolu’da pazartesi duaları devam..
    22. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    23. Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz..
    24. Ekrem İmamoğlu: “Kentsel dönüşüm kabus..
    25. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Irak’la..
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. Altun’dan 'Kürtçe' video paylaşımı:..
    28. Tekirdağ’da arama kurtarma ekibi..
    29. Trump'tan Dışişleri için 40 milyar..
    30. Cezayir’de seçimler ertelendi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!