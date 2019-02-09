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Bisikletçilerden minik Öykü'ye destek

İzmir'deki bir bisiklet kulübünün üyeleri, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya kök hücre ve kan desteği için Kızılay Kan Merkezi'nde bağışta bulundu

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:50
Bisikletçilerden minik Öykü'ye destek

İZMİR (AA) - İzmir'de bir bisiklet kulübü, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya kök hücre ve kan bağışı desteği için Kızılay Kan Merkezine giderek kan verdi.

"Öykü de bizimle bisiklet sürsün" sloganıyla Üçkuyular Vapur İskelesi'nde buluşan Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki bisiklet yolunu kullanarak Bayraklı ilçesinde bulunan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne pedal çevirdi.

Yetkililerin kapıda karşıladığı gruba, kök hücre ve kan bağışı hakkında bilgi verildi.

Doktor muayenesinin ardından bağışta bulunan bisikletçiler merkezden ayrıldı.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Kurucusu Mustafa Kemal Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Öykü Arin'in hastalığına çok üzüldüklerini, arkadaşlarıyla beraber kök hücre bağışçısı olmak ve bağışı özendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Herkesin bu konuda duyarlı olmasını isteyen Kara, şunları söyledi:

"İnşallah Öykü için uyumlu olan kök hücre, bağışlar sonucunda en kısa sürede bulunur. Ailesi de bir bayram yaşar. Tüm duyarlı insanlar, Arin ve ilik bekleyen hastalarımıza bağışlarıyla destek vermeliler. Umuyoruz ki Öykü'ye uygun ilik bulunur, sağlığına kavuşur ve ileriki dönemde öyküyle beraber bisiklet kullanırız." dedi.

Kulüp üyesi Züleyha Dikbaş ise bağış öncesi çok heyecanlı olduğunu, Öykü'nün bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:50
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