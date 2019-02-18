Bisiklet Vadisi’nde sürüş eğitimleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde temel sürüş eğitimleri başladı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bisiklet eğitimleri yeniden başladı. 4 hafta boyunca devam edecek eğitimler sonucunda katımcılara sertifika takdim edilecek. Bisiklet Koleji ile yeni bisikletçiler yetiştireceklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, genç yıldızlara ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimlerde genç yeteneklerin keşfedileceğini belirten Bayraktar, “13-16 yaş aralığında ki katılımcıların istifade edeceği eğitimlerde; bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisikleti tanıma, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, ani ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında bilgileri teorik ve uygulamalı olarak alacaklar. 4 hafta sürecek kurs boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapısını oluşturacak yeteneklerin takip edilerek ilgi alanlarına göre (MTB, Yol, BMX) Bisiklet Koleji eğitimi almaları için yönlendirmeler yapılıp genç yıldızlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.