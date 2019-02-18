0553 313 94 23

Bisiklet Vadisi’nde sürüş eğitimleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde temel sürüş eğitimleri başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
Bisiklet Vadisi’nde sürüş eğitimleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde temel sürüş eğitimleri başladı.



Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bisiklet eğitimleri yeniden başladı. 4 hafta boyunca devam edecek eğitimler sonucunda katımcılara sertifika takdim edilecek. Bisiklet Koleji ile yeni bisikletçiler yetiştireceklerini ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, genç yıldızlara ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.



Eğitimlerde genç yeteneklerin keşfedileceğini belirten Bayraktar, “13-16 yaş aralığında ki katılımcıların istifade edeceği eğitimlerde; bisiklet sporunu tanıma, bisiklet sporunun faydaları, bisikleti tanıma, bisiklet kontrolü, ilk sürüş, güvenli sürüş-duruş teknikleri, ani ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında bilgileri teorik ve uygulamalı olarak alacaklar. 4 hafta sürecek kurs boyunca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapısını oluşturacak yeteneklerin takip edilerek ilgi alanlarına göre (MTB, Yol, BMX) Bisiklet Koleji eğitimi almaları için yönlendirmeler yapılıp genç yıldızlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    1. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    2. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    3. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    6. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    7. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    8. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    9. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    10. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    11. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    12. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    13. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    14. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    15. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    16. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    17. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    18. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    19. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    20. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!