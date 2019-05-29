Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Karaman İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri ‘Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı’ üzerine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi eğitmenlerinden ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi yetkililerinden bilgiler aldılar. Programda öğrenciler keyifli vakit geçirirken, edinmiş oldukları bilgiler sayesinde güvenli bisiklet kullanımını tanıdılar.

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