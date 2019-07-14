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Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251 kilometre pedal çeviriyor

Konya’da, bisiklet sporuna gönül veren aralarında öğrenci ve farklı meslek gruplarının mensubu olan 8 bisiklet tutkunu, düzenlenen etkinlik kapsamında 15 Temmuz 2016’da şehit düşen 251 şehit için pedal çeviriyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251 kilometre pedal çeviriyor

Konya’da, bisiklet sporuna gönül veren aralarında öğrenci ve farklı meslek gruplarının mensubu olan 8 bisiklet tutkunu, düzenlenen etkinlik kapsamında 15 Temmuz 2016’da şehit düşen 251 şehit için pedal çeviriyor.


Konya’da faaliyet gösteren Selçuklu Seyyahları Bisiklet Derneği tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde şehit düşen 251 şehit anısına bisiklet turu düzenlendi. Konyalı 8 bisikletsever, katıldıkları tur kapsamında 251 şehit için tur tamamlandığında toplam 251 kilometre boyunca pedal çevirmiş olacak.


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin 3. yılında düzenlenen tur kapsamında Konya kent merkezinden dün yola çıkarak pedal çevirmeye başlayan 8 bisiklet sever, 90 kilometrelik Konya-Beyşehir etabını tamamladı. Geceyi mola verdikleri Beyşehir ilçesinde geçiren ve Beyşehir Kültür Turizm Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisikletevi’nde misafir edilen bisikletçiler, turun ikinci etabı için ise bugün sabahın erken saatlerinde Seydişehir’e gitmek üzere tekrar yola çıktı.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçede ağırladıkları bisikletçilere Seydişehir’deki şehit aile ziyaretinde teslim edilmek üzere Türk bayrakları hediye ederek düzenledikleri bu anlamlı tur dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.


Selçuklu Seyyahları Derneği Başkanı Gökhan Sizüçen ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde şehit düşen 251 şehidi anmak amacıyla düzenledikleri bisiklet turuna kendisiyle beraber Konya’dan aralarında öğrenci ve çeşitli meslek grupları mensubu olan toplam 8 kişi olarak katıldıklarını belirtti. Sizüçen, “Biz bu turu hem 251 şehidimize hediye edelim hem de dua edelim dedik. Yola çıkarken de ben ve arkadaşlarım içimizden dualar ederek bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şehitlerimiz hayatını kaybetti, bizim 250 kilometrelik pedal çevirmemiz onların yaptıklarının yanında hiçbir şey değil. Ama en azından onları analım, yad edelim dedik. Turun ilk etabında Beyşehir’e geldik. Ardından Seydişehir ilçemize doğru devam edeceğiz. Burada bir şehit ailesi ziyareti yapıp Konya’ya dönerek 251 kilometrelik turumuzu tamamlamış olacağız. Bizi Beyşehir’de ağırlayan, misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğimize ve bisiklet topluluğuna teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:01
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