Bisiklet sürücüleri ölüme meydan okudu Bursa’da iki bisiklet sürücüsünün önlerinde giden kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapmaları yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa’da iki bisiklet sürücüsünün önlerinde giden kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapmaları yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkiinde iki bisiklet sürücüsü resmen ölüme meydana okudu. Bisiklet sürücülerinin seyir halinde olan bir kamyonun arkasına tutunarak yollarına devam etmeleri saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir müddet böyle giden bisiklet sürücüleri görüntülendikleri anlayınca tutundukları kamyonu bırakmak zorunda kaldı.

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