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Bisiklet sporunun kalbi Nazilli’de atacak

Nazilli Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitleri anısına düzenlenen Bisiklet Kupası Kriteryum Yarışı 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:14
Bisiklet sporunun kalbi Nazilli’de atacak

Nazilli Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitleri anısına düzenlenen Bisiklet Kupası Kriteryum Yarışı 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.


Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Bisiklet Kupası Kriteryum Yarışı 17 Mart Pazar Günü yapılacak. 200’ü aşkın sporcunun katılacağı yarışlar, 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan start alacak.


Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Genç Erkek, Yıldız Bayan, Genç Bayan, Master Erkek 35-44, Master Erkek 45+ ve Halk Yarışları kategorilerinde düzenlenecek olan yarışlarda tüm kategorilerde ödüller dağıtılacak.


İlçede ilk kez gerçekleştirilecek olan Bisiklet Kupası yarışlarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Bu tür etkinliklerin Nazilli’mizin tanıtımına ve bölgemizde bisiklet kültürüne katkısı olacağına inanıyorum. Uzun yaşam şehri Nazilli’mizde bisiklet sporu büyük önem taşıyor. Hem trafik sorununu çözmek hem de sağlıklı yaşam için insanlarımızı bisiklet kullanımına özendirmemiz gerekiyor. 2019-2024 dönemi projelerimiz arasında yer alan Bisiklet Yolları ve Akıllı Bisiklet Projesinin hayata geçmesi için Nazilli Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah’ın izniyle önümüzdeki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yarışma takvimine girerek bisiklet yarışlarımızı geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.


Yarışmaya katılacak sporculardan 2019 yılı vizeli bisiklet lisansı istenecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:14
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