Bisiklet sporcularından Başkan Mansur Yavaş a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bisiklet sporuna gönül verenlerle bir araya geldi.

Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Nuri Kahraman, ABİDOST Başkanı Murat Yumrutaş, Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hülagü Kaplan ve Anadolu Bisiklet Grubu heyeti ile görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte bisiklet yolu projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

EGO Genel Müdürlüğüne Ankara’da bisiklet yollarının yapımı ile ilgili talimat verdiğini söyleyen Başkan Yavaş, proje hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.Bisiklet Yolu’nun öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Yavaş, “Genel Müdürümüzle proje hakkında sık sık görüşüyoruz. Mevcut projeyi gündemimize aldık, süreç devam ediyor. Kentsel planlama başta olmak üzere Bisiklet Yolu Projesi’nin gelişimiyle ilgili sizlerin de bilgisi olacak” dedi.







Avrupa Birliğinden hibe

Başkentte bisiklet ve yaya güvenliğini önemsediklerini söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise şu bilgileri verdi:

"Başkanımızın talimatıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Avrupa Birliğinden 5.5 milyon avro hibe alıyoruz. Bu hibe kapsamında smart projesi sunduk ve kabul edildi. Üç ayaklı bir proje olacak. İkinci olarak toplu taşıma optimizasyonuna, üçüncü olarak da pilot proje güzergahı konusuna öncelik veriyoruz. Bu taslak hakkında sivil toplum kuruluşlarından, odalardan, meslek örgütlerinden ve üniversitelerden görüş aldık ve gelen görüşleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca 45-50 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu taslak projemiz var. Bisiklet yolunu ağırlıklı olarak öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlere uygulayacağız.”

Bisikletin bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini istediklerini vurgulayan Alkaş, aynı zamanda güvenli yolculuk amacı ile tasarlanan projenin detaylarını da paylaştı:

“Ümitköy, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Devlet Malzeme Ofisi, Başkent Hastanesi, Gazi ve Ankara Üniversitesini birleştiren güzergah için bir proje planlanıyor. Toplu taşıma araçlarında özellikle metrolarda son vagona bisiklet taşınabilir ibaresi içeren bir logo monte edilmesini de planlıyoruz. Bisikletlerin vagona sabitlenmesi için ise uygun boşluklara aparat takacağız. Eskişehir yolu üzerinde çalışan EGO otobüslerinin dışına bisiklet taşıma aparatları da takılacak. 22 Eylül’de gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Gününde, Bahçelievler araç trafiğine kapatılarak, bisiklet sürüşleri yapılacak ve Anıtpark’ta Haluk Levent konser verecek.”







ASKİ sporlu güreşçiler Astana yolcusu

14-22 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılacak ASKİ Sporlu güreşçiler de Başkan Yavaş’ı ziyaret etti. Başkan Yavaş, şampiyon güreşçilere başarı dileklerinde bulunurken spora ve sporculara her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.