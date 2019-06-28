Bisiklet ile Belçika’dan Kayseri’ye yola çıkan gurbetçiyi ailesi ardından su dökerek uğurladı

Belçika’da yaşayan 59 yaşındaki Kayserili gurbetçi Mustafa Öz, yıllık iznini geçirmek için Antwerp-Kayseri arasındaki yaklaşık 4 Bin 150 kilometrelik mesafeyi bisiklet ile kat edecek. Yaklaşık 25 gün sürmesi planlanan yolculukta 6 ülke ve 40’a yakın şehir geçecek olan Mustafa Öz’ü yola çıkarken ailesi geleneksel olarak arkasından su dökerek uğurladı.

Belçika’da yaşayan ve kendisine ait işyeri bulunan 5 çocuk babası Kayserili Mustafa Öz (59), yıllık iznini geçirmek için Kayseri’ye doğru yola çıktı. Ancak, Öz bu yolculuk için alışılmamış bir yol tercih etti. Gurbetçiler uçak ya da özel araçları ile ülkemize dönerken, Mustafa Öz, yaklaşık 25 gün sürmesi planlanan yolculuk için bisikleti tercih etti. Mustafa Öz, dün saat 06.00’da Belçika’nın Antwerp şehri Temse belediyesinden yola çıktı. Yola çıkmadan önce komşuları ile vedalaşan Mustafa Özü ailesi ise geleneksel olarak arkasından su dökerek uğurladı. Bisiklet ile yaklaşık olarak 4 Bin 150 kilometrelik bu mesafeyi 25 günde geçmeyi hedefleyen Öz,yolculuğu boyunca 7 ülkeden geçerken 50’ye yakın kenti geride bırakacak. Öz yolculuğu boyunca Belçika, Luxemburg , Fransa, Isviçre, İtalya’yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan’a inecek ve buradan Türkiye’ye giriş yapacak.

Mustafa Öz’ün kardeşi motosiklet tutkunu Atila Öz de geçen yıl yıllık iznini geçirmek için Kayseri’ye motosiklet üzerinde gelmişti.