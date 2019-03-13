İzmit’te bisiklet dağıtımları devam ediyor. “Haydi Bisikletle Okula Projesi”kapsamında İzmit Orta Okulu’nda 156 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Okul Aile Birliği Başkanı Elif Şahbaz,öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bisiklet konulu şiirleriyle başlayan program, Okul Müdürü Ali İlengiz’in konuşmasıyla devam etti. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan bisiklet dağıtımında yaptığı konuşmada, “Belediye başkanı olarak 10 yılımı bitiriyorum. Hiçbir görevimi 5 yıldan fazla yapmadım. En uzun görevim İzmit Belediye Başkanlığında oldu. Kendi isteğiyle aday olmayan nadir kişilerden birisiyim. Biz bu görevi yapma ve hizmet etme onurunu yaşamak için bu makamlarda bulunduk. Yeni kişiler gelsin, yeni heyecanlar olsun istedik. Zamanı geldiğinde bırakmayı bilmek bir erdemdir. Türkiye’de çok örnek çalışmalar yaptık. Hatamız eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Bizler elimizden geleni yaptık. 8 yıl önce bisiklet projemizi başlattığımızda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştik. Şimdiye kadar 80 bin bisiklet dağıttık. Bisiklet projemiz le Türkiye’ye de model olduk. Bu hizmetler yeni arkadaşlarımızla devam edecek. Her şey için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Yine bu şehirde ve sizlerin yanınızdayım” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.