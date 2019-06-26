Biruni’den yeni bölümler müjdesi

Öğrencileri için mükemmeli hedefleyen Biruni Üniversitesi, başta tıp olmak üzere sağlıkla ilgili tüm branşlardaki yenilikleri bünyesine taşıyor. Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel’in çabalarıyla yeni döneme yeni müjdelerle girmeye hazırlanan üniversitede İngilizce eğitimin verildiği TIP fakültesinin yanı sıra şu bölümlere ilk kez öğrenci alınacak:

-İlköğretim matematik öğretmenliği: Matematiği seven ve matematiksel becerileri yüksek öğrencileri yetiştirecek olan nitelikli öğretmenlerin eğitim görmesi amacıyla matematik ve sağlık arasındaki bu ilişkiden hareketle açılan Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim dalı olarak ilk öğrenciler bekleniyor.

-İç mimarlık ve çevre tasarımı: Mimarlık-sağlık arasındaki ilişkiyi referans alarak açılan Biruni Üniveristesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde farklı bir eğitim konsepti uygulanacak.

-Bilgisayar mühendisliği: Makina öğrenmesi, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi güncel konulara odaklı eğitimiyle Biruni Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programı, yurtdışı deneyimli akademik kadrosuyla, özellikle medikal yazılım ve bilişim alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyor.

-Bilgisayar programcılığı: Tıbbi bilişim, veri madenciliği ve ağ teknolojileri gibi sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pratik eğitim vermeyi amaçlayan program, en son teknolojik imkânlarla donatılarak öğrenci adaylarına ilk tanıtımı yapılmış olacak.