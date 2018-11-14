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Biruni Üniversitesi'nden patlamaya ilişkin açıklama
Biruni Üniversitesi deney laboratuvarında oksijen tüpü patlamasına ilişkin açıklama yaptı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
İşte Biruni Üniversitesi'nin konuya ilişkin açıklaması;
Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
Biruni Üniversitesi
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