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Biruni Üniversitesi Adli Bilimler Şenliği başlıyor

Biruni Üniversitesi, ‘Her Temas Bir İz Bırakır-Biruni Adli Bilimler Şenliği’ni gerçekleştirecek.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:18
Biruni Üniversitesi Adli Bilimler Şenliği başlıyor

Biruni Üniversitesi, ‘Her Temas Bir İz Bırakır-Biruni Adli Bilimler Şenliği’ni gerçekleştirecek.


Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK’ın desteğiyle Dr.Öğr.Üy.Didem Yücel Elitez’in yürütücülüğünde25-26 Nisan tarihleri arasında ‘Her Temas Bir İz Bırakır - Biruni Adli Bilimler Şenliği’ni gerçekleştirecek.


Ülkemizde de diğer birçok ülkede olduğu gibi adli bilimler alanında eğitim veren kuruluşlar ve bu alanda eğitim alanların sayısının gittikçe arttığına dikkat çeken Adli Bilimler Şenliği Proje Yürütücüsü Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Didem (Yücel) Elitez (Adli Bilimler PhD)“Projenin amacı, adli bilimlerde hemen hemen her meslek grubunun yerinin olabileceğini göstermektir. Şimdiye kadar Türkiye’de Adli Bilimlerde; fen bilimleri ve tıp bilimleri ön plandaydı. Ancak Adli bilimlerde; sosyal bilimlere de çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple proje; fen ve tıp bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimleri de dahil ederek suçun aydınlatılması için adalete yardımcı olmak amacıyla multidisipliner çalışabilme fikriyle ortaya çıkmıştır. Özellikle şiddet, cinsel suçlar, ihmal ve istismar, çocuk kaçırma gibi birçok olgunun değerlendirilmesinde adli sosyal bilimlerin ayrıca bir önemi bulunmaktadır. Aslında, adli bilimler alanındaki olgu çeşitliliği düşünüldüğünde hemen hemen her meslek grubunun önemli bir rolü bulunmaktadır” dedi.


Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Gelişimi alanındaki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde Adli Sosyal Bilimler alanında doktora eğitimini tamamlayan Dr.Didem Elitez, kendi kariyerinden yola çıkarak bu proje ile aynı zamanda farklı bölümlerde eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine adli bilimler alanında bir kariyer farkındalığı kazandırmayı da amaçladığını kaydetti.


“Adli Bilimler multidisipliner çalışmayı gerektirir”


Dr. Didem Elitez, “Adli bilimler, farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerinin adaletin hizmetine sunulduğu bir alandır. Disiplinlerarası branşların tamamındaki ortak sorun, farklı eğitim alanlarından gelen kişilerin ortak bir dil oluşturmakta zorlanması ve bu bağlamda multidisipliner çalışma pratiği konusunda yetersizliklerinin bulunmasından kaynaklanmaktadır.


Adalet hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu alanda yürütülen tüm faaliyetler tıp, sosyal ve fen bilimlerinin pratiklerinden yararlanarak multidisipliner hatta bazen transdisipliner çalışma becerisini de gerektirmektedir” şeklinde konuştu.


“Adli bilimlerde kariyer farkındalığı oluşturmak”


Dr. Didem Elitez son olarak “Adli Bilimler Şenliği Projesi; farklı bölümlerde eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencilerine, adli bilimler farkındalığı kazandırmayı, yapılacak olan etkinliklere çok disiplinli katılım ile multidisipliner bakış ve çalışma becerisi kazandırmayı ve adli bilimler alanlarında bir kariyer farkındalığı oluşturmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:18
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