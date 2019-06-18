Birol Ekici’ye önemli görev Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği’ne görevlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği’ne görevlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Menderes Türel döneminde 5 yıl boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Birol Ekici, büyükşehirdeki görevinden ayrıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği’ne (TBB) görevlendirilen Ekici, yeni görevini sosyal medyasından duyurdu. Açıklamada bulunan Ekici, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine görevlendirilmem üzerine 5 yıldır heyecanla çalıştığım Antalya Büyükşehir Belediyesinden bugün ayrıldım.

Bana yol gösteren ve destek veren Sayın Menderes Türel’e, devlet büyüklerimize ve tüm Antalyalılara teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.