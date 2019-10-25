Birnokta sizleri bekliyor

Birnokta Edebiyat dergisi içeriğiyle yine dopdolu sizleri karşılıyor. Söz şehrinin her köşesini ve söz ülkesinin tüm sınırboylarını arşınlayan, anlamı, düşünceyi, hayali, çağrışım ve çağırışı sözle “tezahür” ettirmeye çalışan edebiyat da; taşı, toprağı, ahşabı, kağıdı didikleyerek “hakikat” için tırnaklarını yaralayan sanat dalları da sonsuz içerisinde tavlanarak akagelen müziğin ilhamını iç sesiyle buluşturup notalarla enstrümanlarla evrenin ritmine ayak uyduran “kainatın yaratılışına bir katılma”, İnsanın kendisini tanıması ve inanması ilhamını taşımaya çalışıyor başlıklarıyla dergi okuyucularına bilgileri veriyor. Bilgi ve iletişim için: 0216 557 82 87