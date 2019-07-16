BirlikteCokGuzeliz

Türkiye’nin geleceğinin karartılmak istendiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkenin iletişim altyapısının belkemiğini oluşturan Türk Telekom da, darbecilerin hedefindeydi. Darbeciler o gece Türk Telekom’un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etmesi ve bu davete uyan vatandaşlarımızın Türk Telekom altyapısı sayesinde gece boyunca kesintisiz bir şekilde kendi aralarında iletişim kurup organize olabilmesi, o karanlık gecenin seyrini değiştiren olay olmuştu.

Dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye’nin iletişim omurgasını her an ayakta tutmayı başaran telekomünikasyon sektörü, darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlenmiş oldu. Türk Telekom yönetimi o gece yaşananları ve daha sonra atılan adımları kamuoyuna şöyle yansıtıyor: O gece çalışanlarımıza, sistemlerimize ve en önemlisi ülkemizin iletişim altyapısına zarar gelmesinin önlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması için ilk andan itibaren ilgili düzenleyici kurumlar ile temasa geçerek gerekli tüm tedbirleri aldık.

Şirketimizin çalışmaları 15 Temmuz sonrasında da devam etti. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere; her yöne ücretsiz mobil ses, sabit telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası arama ve toptan dâhil olmak üzere tüm abonelerine ek internet kotası ve meydanlarda bulunan Türk Telekom Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet gibi hizmetler sunduk. Ankesörlü telefonlardan ücretsiz yurtiçi ve yurt dışı konuşma imkânı sağladık. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan mağazalarını, günlerce, geç saatlere kadar açık tutarak vatandaşlarımıza telefon ve şarj hizmeti verdik. Şehitlerimizin yakınlarına destek olmak üzere 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na, sayısı 33 bini bulan Türk Telekom çalışanımız ile katıldık.

Birliktelik ruhunu desteklemek adına Türk Telekom takipçilerimizi sosyal medya üzerinden #BirlikteCokGuzeliz hashtagiyle harekete geçirdik. Kampanyamız sosyal medyada milyonlara organik olarak yayıldı ve kısa zamanda demokrasiye sahip çıkan herkesin ortak söylemi haline geldi. #BirlikteCokGuzeliz hashtag’i, hiçbir reklam desteği olmadan Twitter Trending Topics listesinde birinci sıraya yükseldi.

Eylül 2016’dan bu yana, güvenlik açısından her noktayı değerlendiriyor; şirketin organizasyon yapısı, bina ve tesisleri, hangi tesislerin inşa edilmesi gerektiği gibi konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Türk Telekom olarak, mevcut acil durum eylem planlarımızı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik. Bu doğrultuda, coğrafi olarak yedekli yönetim merkezlerimizle şebeke ekipmanlarımız ve müşteri servislerimiz 7/24 operasyon sağlayabilir durumda bulunuyor. BTK tarafından bize iletilen ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan uyandırma, mesaj dinletme gibi altyapılarımızı da hazır hale getirdik ve kritik binalardaki fiziki güvenlik tedbirlerimizi arttırdık. Bu alandaki yatırımlarımızla altyapımızı son teknoloji güvenlik sistemleriyle donatmaya da devam ediyoruz.

Aynı zamanda, hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamış ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması yolunda çok değerli adımlar atıyoruz. Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla bu milli hedefe hizmet ediyor olmaktan gururluyuz.