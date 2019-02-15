Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, polisi şehit etti

Uşak’ın Banaz ilçesinde, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alan bir kişi, polisi şehit etti. Şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Banaz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir adamın balkondan tırmanarak iki kadının yaşadığı eve girdiği ihbarı üzerine olay yerine Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibine, eve giren Çetin K. av tüfeğiyle ateş açtı. 2 çocuk babası polis memuru Mehmet Aksoy yaralandı. Zanlı evde bulunan Gülay A. isimli kadını da yaraladı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralı polis Mehmet Aksoy şehit oldu. Hafif yaralı Gülay A. da tedavi altına alındı. Çetin K. polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Zanlının daha önce de eve 4 kez zorla girdiği ve uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.