Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle katletti

Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde S.S. (24) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Sebiha Sepil (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada S.S'nin, evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği Sepil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sepil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının yakınları burada gözyaşı döktü ve sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan S.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.