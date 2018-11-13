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Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle katletti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü.

13 Kasım 2018 Salı 21:32
Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle katletti

Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde S.S. (24) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Sebiha Sepil (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada S.S'nin, evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği Sepil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sepil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kadının yakınları burada gözyaşı döktü ve sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan S.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:32
  1. Sebiha Sepil
  2. Şehitkamil

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