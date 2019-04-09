Birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yaşayan Ramazan D. (30), Mukadder Noğay (40) ile dün akşam bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan D, Mukadder Noğay'ı sopayla darbetti. Sabah saatlerinde Noğay'ı yatakta hareketsiz halde bulan Ramazan D'nin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Mukadder Noğay'ın başında, kolunda ve vücudunun değişik yerlerinde darp izlerine rastlandı. En küçüğü 6 aylık olan 10 çocuğu bulunduğu öğrenilen Noğay'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ramazan D. ise jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

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