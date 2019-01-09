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Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren kişiye dava

Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren kişiye dava

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da birlikte yaşadığı Güneş Karaçuban'ı boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 Temmuz'da Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'ta bulunan bir ikamette Güneş Karaçuban'ın Sabri Barçağ tarafından öldürüldüğünün ihbar edilmesi üzerine, soruşturmaya başlandığı belirtildi.

İddianamede, olay sonrası evde yapılan incelemede yangın başlatılmasına çalışıldığı kanaatini oluşturacak gözlem yapıldığı, evde bulunan komodinin en alt çekmecesinde yanmış kağıtlar, üzerinde ise yanan kağıtlarla aynı özellikte yırtılıp hazırlanmış kağıt ve çakmak olduğu aktarıldı.

Olayın ardından şüpheli Sabri Barçağ'ın Ümraniye Cengiz Topel Caddesi üzerinde görülerek yakalandığı hatırlatılan iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada kolluk görevlilerine "Sizin yaptığınız yanlış, zaten ben sonradan gelip teslim olacaktım." dediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Barçağ'ın savcılık ifadesinde, ölen Güneş Karaçuban'ın 11 yıllık eşi olduğunu, aralarında resmi nikah olmadığını ve müşterek 2 çocukları bulunduğunu söylediği, "Zaman zaman eşimle aramızda eve geç gelmesi sebebiyle tartışmalar yaşanırdı. Ancak son dönemlerde son birkaç aydır eşim, daha fazla eve geç gelmeye başlamıştı. Ben sebebini öğrenmek istediğimde bana hakaret içerikli sözler söylüyordu. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı." beyanında bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Barçağ'ın olay tarihinde Güneş Karaçuban'ı boğarak öldürdüğü ifade edilen iddianamede, şüphelinin Karaçuban'ı nedensizce öldürmesinin "canavarca hisle öldürme" suçu kapsamında olduğu savunuldu.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Barçağ, iddianamenin gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
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