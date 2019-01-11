0553 313 94 23

Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı

11 Ocak 2019 Cuma 20:19
Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da birlikte yaşadığı eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30 Ağustos Mahallesi'nde dün tartıştığı üç çocuk annesi Serpil Erdoğan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İmirze Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden İmirze Sarı (40) ile Serpil Erdoğan (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde dün otomobil içinde tartışmaya başlamış, Sarı'nın yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ettiği kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:19
  1. cinayet
  2. Kadın
  3. Kütahya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te gerçekleşti
    1. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    2. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    3. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    4. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    5. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    6. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    9. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    10. Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma..
    11. Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı
    12. Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı
    13. Almanya'da Neonazilere bilgi veren..
    14. Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol..
    15. Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu..
    16. Helikopteri çalıştırmaya çalışan feci..
    17. Fransa'ya yapılan uluslararası..
    18. Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın..
    19. "Gençlik merkezlerimizi nicel ve..
    20. Bakanlık açıkladı! Hedefler havadan..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...