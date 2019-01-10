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Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

10 Ocak 2019 Perşembe 17:29
Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden İmirze Sarı (40) ile Serpil Erdoğan (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde otomobil içinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sarı, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Erdoğan'a ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, 112 acil servis ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine 3 merminin isabet ettiği belirlenen Serpil Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştiren İmirze Sarı, suç aleti tabancayla Abdurrahman Karaa Bulvarı'nda asayiş ekipleri tarafından yakalandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:29
  1. cinayet
  2. Kütahya
  3. tabanca
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