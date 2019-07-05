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Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle böyle çaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde daha önceden misafirliğe gittiği kuzenin cipini ödünç alıp anahtarını kopyalatan ve kuzeni tatile gidince sevgilisiyle birlikte aracı çalan kadın gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:49
Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle böyle çaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde daha önceden misafirliğe gittiği kuzenin cipini ödünç alıp anahtarını kopyalatan ve kuzeni tatile gidince sevgilisiyle birlikte aracı çalan kadın gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları ciple kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 2 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez Kuzey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (45) isimli vatandaş, yaklaşık 50 bin TL değerindeki cipini evinin önüne park ederek tatile gitti. B.S. tatildeyken gece saatlerinde evinin önündeki cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Aracın çalındığını fark eden komşuları durumu hemen B.S.’ye bildirdi. B.S.’nin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Hırsızları Kocaeli’ye geldikleri otobüs firmasından aldıkları bilet ele verdi


Bölgede bulunan tüm kent güvenlik kameraları ile iş ve ev yerlerine ait olan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, aracın çalındıktan sonra bir kavşakta durduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kavşakta bulunan kadının binmesi sonrasında aracın İstanbul istikametinde uzaklaştığı belirlendi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, bölgedeki incelemelerinde şahısların şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait servis aracı ile cipi çalmaya geldiklerini tespit etti. Firmanın Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki şubesine giden ekipler, İstanbul’dan Kocaeli’ye otobüsle gelen şahısların kimliklerini aldıkları biletlerden tespit etti.



Sevgilisiyle cipi çalan kadın yakalandı


Aracı çaldıkları şahıslardan birinin E.U. (44) isimli kadın olduğu tespit edilirken, yanındaki şahsın ise sahte kimlikle bilet aldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşadığı öğrenilen E.U. takip altına alındı. Yapılan takip sonucunda E.U. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen E.U. isimli kadın aracı Ümraniye’de bulunan evine yakın bir sokağa park ettiğini itiraf etti. Durum üzerine bölgeye giden ekipler, çalıntı cipi üzerine takılı olan sahte bir plaka ile buldu. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların çaldıkları araca sahte plaka taktıkları belirlenirken, cip sahibine teslim edildi.



Kuzeninin tatile gittiğini öğrenince aracı sevgilisi ile çaldığını itiraf etti


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde cipi erkek arkadaşı R.A. (37) ile birlikte çaldığını iddia edenE.U.’nun, çaldıkları aracın kuzenine ait olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. İfadesinde daha önce sevgilisi R.A. ile kuzeninin evine geldiğini ve bu süreçte ödünç aldıkları aracın anahtarını kopyalattıklarını söyleyen R.A., kuzeninin tatile gittiğini öğrenince aracı çaldıklarını belirttiği öğrenildi. Tehdit, gasp ve mala zarar vermeden 3 adet suç kaydı olan E.U.emniyette yapılan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilirken, adam öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma gibi farklı suçlardan 20 adet kaydı, 10 suçtan aranması ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi R.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Kuzeninin cipini çalan sevgilisini kavşakta böyle bekledi


Öte yandan, olay gecesi E.U.’nun sevgilisi R.A.’nın çaldığı cipe binme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda R.A.’nın çaldığı araçla eve yakın bölgede bulunan bir kavşakta durduğu ve kavşakta bekleyen E.U.’nun aracın yanına geldiği görülüyor. Aracın kapılarını açamayan E.U., bir süre aracın etrafında dolanıyor. Daha sonra R.A.’nın kapıyı açması sonrasında E.U. araca biniyor. Daha sonra şahıslar çalıntı ciple bölgeden uzaklaşıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:49
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