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"Birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı olmayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki:- "Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Biliyoruz ki ilçe-büyükşehir çatışmasından oradaki vatandaş çok çekiyor. Bizler hoşgörü içerisinde bu birlikteliği devam ettireceğiz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:29
"Birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı olmayacak"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Biliyoruz ki ilçe-büyükşehir çatışmasından oradaki vatandaş çok çekiyor. Bizler hoşgörü içerisinde bu birlikteliği devam ettireceğiz." dedi.

Özhaseki, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ile Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe adayları da eşlik etti.

Özhaseki, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bize bugünleri hazırlayan büyüklerimize biz vefalı insanlarız. Fatihalar gönderiyoruz. Bir taraftan da bu vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü için canını ortaya koyan yiğitleri unutmadığımızı ortaya koyuyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın adaylarına bakıldığında hepsinin kendi alanında uzmanlaşmış isimler olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Aday arkadaşlarımızla birlikte de beraberce yol almaya devam ediyoruz. İnşallah 25 ilçemizle birlikte hareket ederek Ankara'mıza da güzel hizmetler edeceğiz. Tek tek bakıldığında arkadaşlarımız hizmeti seven, bu millete fedakarlık duygusuyla, geleceğe taşıyacak olan arkadaşlarımız. Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Kimse en ufak tartışma dahi önümüzdeki belediyecilik döneminde görmeyecek. Çünkü biz biliyoruz ki ilçe-büyükşehir çatışmasından oradaki vatandaş çok çekiyor. Bizler hoşgörü içerisinde bu birlikteliği devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kabir ve anıt ziyaretlerinin ardından Özhaseki, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir restoranda AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkan adayları, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:29
  1. - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:
  2. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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