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Birlikte geçen eğitim hayatını üniversite mezuniyetiyle taçlandırdılar

Karabük Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan ikiz kız kardeşler, ilkokul, ortaokul ve lisenin ardından lisans eğitimini de birlikte tamamlamanın mutluluğunu yaşadı- İkizlerden Kübra Altan:- "Hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Bundan sonra birlikte çalışacağız"

20 Haziran 2019 Perşembe 00:04
Birlikte geçen eğitim hayatını üniversite mezuniyetiyle taçlandırdılar

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreninde 11 bin öğrenci keplerini havaya atarak mutluluk yaşadı.

Demir ve Çelik Kampüsü içinde yer alan Kamil Güleç Kütüphanesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyuma kadar kortej yürüyüşü ile başlayan törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te iyi bir ev sahipliği yaptıklarına inandığını belirterek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Polat da konuşmasında, mezun olan 11 bin öğrenciye öğütlerde bulundu.

- "Eğitim ikizleri" üniversitede de ayrılmadı

Eğitim hayatlarında birbirinden hiç ayrılmayan hemşirelik bölümü mezunları 22 yaşındaki ikiz kardeşler Kübra ve Aslı Altan, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kübra Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle ilkokul, ortaokul ve lisenin ardından üniversiteye de birlikte başladıklarını ve bitirdiklerini, hiç ayrılmadıklarını anlattı.

Karabük Üniversitesini çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiklerini vurgulayan Altan, kardeşiyle aynı bölümden mezun olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Altan, "Birbirimizden ayrılmamak istiyorduk. Şu anda gayet mutluyuz ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuduk, hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Bundan sonra birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Aslı Altan da üniversiteye ayrılmamak için birlikte başladıklarını, bundan sonra da ayrılmayı düşünmediklerini belirtti.

- Törene çocuklarıyla katıldı

Törene iki çocuğuyla katılan 34 yaşındaki yüksek lisans mezunu Yasemin Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Üniversiteyi 2009'da bitirdiğini ve 10 yıl aranın ardından yeniden bir mezuniyet yaşadığını anlatan Zorlu, çocuklarıyla geldiğini ve gururlu olduğunu ifade etti.

Zorlu'nun 6 yaşındaki oğlu Muhammet Talha da annesine destek olduğunu ve onunla gurur duyduğunu dile getirdi.

KBÜ'de eğitim gören bazı yabancı öğrencilerin ailelerinin de hazır bulunduğu törende, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi. Daha sonra birlikte keplerini fırlatan mezunlar, müzik eşliğinde eğlendi.



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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 00:04
  1. KBÜ
  2. mezuniyet töreni

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