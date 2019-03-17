0553 313 94 23

"Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı:- "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız"- "Eğer medeniyetten bahsedenler bugün yüzde biri Müslüman olan Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit ediyorsa, oturup düşünmek lazım. Biz, birçok millete ensarlık ve ev sahipliği yaparak onların dualarını alıyoruz"

17 Mart 2019 Pazar 19:20
"Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." dedi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Zaferi Platosu"nun açılışı yapıldı.

Çanakkale'de yaşananları günümüze yansıtmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen programda konuşan Çağırıcı, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin herkesin en güzel ortak paydası olduğunu vurgulayan Çağırıcı, "Çanakkale'de şehit olanlar da farklı inançlardaydı, farklı düşünüyorlardı ama bu vatanın ortak paydasında bir araya gelerek omuz omuza mücadele ettiler ve şimdi de bir tek ortak payda olan şehit ortak paydasında kucak kucağa yatıyorlar." şeklinde konuştu.

Çağırıcı, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını da kınayarak, "Eğer medeniyetten bahsedenler bugün yüzde biri Müslüman olan Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit ediyorsa, oturup düşünmek lazım. Biz, birçok millete ensarlık ve ev sahipliği yaparak onların dualarını alıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerin değişmediğini gör

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da "Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' diye nitelendirdiği zihniyet, yine dişini göstermiş ve Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camimize saldırıp 50 Müslümanı şehit etmiştir. Dün Çanakkale'de saldıranlar ne için kime saldırdıysa bugün de aynı duygu ve düşüncülerle hareket edilmiştir. İşte bu sebepledir ki Çanakkale, imanın, İslam'ın ve insanlığın son direniş hattıdır." diye konuştu.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çoğu kişinin haritada yerini bilmediği ülkede önceki gün 50 kardeşimiz şehit edildi. Orada verilen mesajlara baktığımızda hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerinin değişmediğini görüyoruz. O alçak emellerinin bitmediğini görüyoruz. İnşallah bu yaşananlar İslam coğrafyasında dağınıklıkların toparlanmasına vesile olur."

Protokol konuşmalarının ardından "18 Mart 1915 Platosu"nun açılışı gerçekleşti ve Çanakkale Savaşı, top, tüfek ve atlı süvarilerin yer aldığı bir gösteri eşliğinde canlandırıldı.

Programa, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin anlatılacağı platoda, 20 Mart'a kadar her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:20
  1. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  2. Bağcılar Belediyesi
  3. Çanakkale programı
  4. Çanakkale Zaferi Platosu
  5. İstanbul
  6. Kirazlı Metro İstasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.
    1. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley..
    2. Maçın ardından
    3. Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun..
    4. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    5. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    6. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    7. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    8. İzmir mitingine kaç kişi katıldı?..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    10. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye..
    11. Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”
    12. Sekmen: “Erzurum için büyük..
    13. Yıldırım, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    14. Yeni Zelanda saldırganın ailesi ilk..
    15. Maduro sabote edilen barajı ziyaret..
    16. AK Parti'nin Antalya mitingi
    17. Bursaspor-Galatasaray maçından notlar
    18. Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu
    19. İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan..
    20. Eyüp Arın: "6 puana daha ihtiyacımız..
    21. "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki..
    22. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 -..
    23. Sultanbeyli’de yangın paniği
    24. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı..
    25. Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı
    26. Karabük’te Yeni Zelenda’daki katliam..
    27. "Birlik ve beraberlik için sadece..
    28. GÜNCELLEME - Zimbabve'deki hortum
    29. Gamze Özçelik'ten sert tepki:..
    30. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu