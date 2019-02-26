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Birlik Vakfı Tiyatro Topluluğu ’Reis Bey’i sahneledi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ve Genç Birlik Kayseri Şubesi Tiyatro Topluluğunun düzenlediği, Necip Fazıl Kısakürek’in eseri olan Reis Bey adlı tiyatro oyunu büyük bir ilgi ile seyircinin karşısına çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 15:05
Birlik Vakfı Tiyatro Topluluğu ’Reis Bey’i sahneledi

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ve Genç Birlik Kayseri Şubesi Tiyatro Topluluğunun düzenlediği, Necip Fazıl Kısakürek’in eseri olan Reis Bey adlı tiyatro oyunu büyük bir ilgi ile seyircinin karşısına çıktı. Şehir Tiyatrosunda sergilenen Reis Bey’e büyük ilgi gösterildi.


Tiyatro oyununa Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi 23 ve 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri İl Başkanı Mehmet Adıgüzel, Genç Birlik Kayseri il Başkanı Bilal Habeş Bulut, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Hanımlar Komisyonu Başkanı Tuba Yıldız, Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Akın Kaya, TÜGVA Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, Genç Önder Kayseri İl Başkanı Mehmet Aydar, çok sayıda kurum, kuruluş, STK yöneticisi ve üyeleri katıldı.


Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Birlik Vakfı Kayseri İl Başkanı Mehmet Adıgüzel “Bugün şairler sultanı, fikir ve dava adamı, edebiyatçı, üstat Necip Fazıl Kısakürek’in kaleme aldığı Reis Bey adlı tiyatro oyunu için bir araya geldik, kendisini şükranla, rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Bize merhameti bundan daha güzel bir dilde anlatacak bir eser olduğunu düşünmüyorum” dedi.


Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi 23 ve 24. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel “Üstat Necip Fazıl sorguladığı şeyin üzerine giden bir adamdı, imanına saldıranlarla kavgalıdır Necip Fazıl, hayatı boyunca İslam davasına saldıranlarla hep mücadele etmiş bir yiğit adamdır. Özellikle genç kardeşlerimizin Necip Fazıl’ı okumaları gerekir sadece şiirleri ile yetinmemeliyiz. Herkesin Kızıl Sultan dediği Abdülhamit’e o Ulu Hakan diyebilmiş bir adamdır, bakmayın şimdi rahatça diyebiliyoruz o dönemde korkunun her haneye hâkim olduğu zamanda bunu diyemezdi kimseler, o davayı sahiplenen ben varım diyen bir adamdır” diye konuştu.


Oyun sonunda Birlik Vakfı adına Kurucular Kurulu Üyesi 23 ve 24, Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel Birlik Tiyatro Topluluğu adına Arife Güler Kaftancı’ya plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:05
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