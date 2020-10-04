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Korona Virüs 'Birlik olursak yenilen virüs olacak' 103 bin 219 test, 59 can kaybı, bin 502 yeni vaka
Korona Virüs

'Birlik olursak yenilen virüs olacak' 103 bin 219 test, 59 can kaybı, bin 502 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün Türkiye genelinde 103 bin 219 koronavirüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:34:00 -
'Birlik olursak yenilen virüs olacak' 103 bin 219 test, 59 can kaybı, bin 502 yeni vaka

Bin 502 kişiye yeni Kovid-19 tanısı konulurken buna karşılık bin 211 hasta virüsü yenerek taburcu oldu. 59 kişi ise virüsten dolayı hayatını kaybetti. Dün yapılan testle birlikte Türkiye’de yapılan toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883’e, toplam iyileşen sayısı 283 bin 868’e, toplam can kaybı ise 8 bin 384’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise bin 470 olarak açıklandı. Twitter hesabında yeni hasta sayısını azaltmak zorunda olduğumuzu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor ancak bunu azaltmak zorundayız. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak” dedi.

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