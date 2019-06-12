0553 313 94 23

Birlik oldular gençleri evlendirdiler

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri verdikleri destekle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden eğitim için Türkiye'ye gelen gençlerin mutluluğuna ortak oldu- KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: - "Doğu Türkistan'taki zulmün böyle huzurlu bir anda bitmesi için dua ediyoruz"

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:54
Birlik oldular gençleri evlendirdiler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden eğitim için Türkiye'ye gelen Hacer Nurmuhammed ile Merdan Semi çifti evlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) mezun olan Hacer Nurmuhammed ile Merdan Semi'nin düğün töreni için kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek ihtiyaçları karşıladı, ardından Atatürk Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesine bağlı Orkide Düğün Salonu'nda tören düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı törende, İl Müftüsü Celal Sürgeç dua yaptı, çiftin yüzükleri takıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı konuşmada, okullarından mezun olan gençlere mutluluklar diledi. Can, "Doğu Türkistan'taki zulmün böyle huzurlu bir anda bitmesi için dua ediyoruz." dedi.

Düğünde güzel bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden Can, "Bütün müminler kardeştir" emrinin tecellisini gördüğünü belirterek, "Bu kardeşlerimiz ve diğer Doğu Türkistan'dan gelen kardeşlerimizin mutluluklarına şahitlik etmek üzere burada bulunuyoruz. Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşlarının burada bulunması ayrıca beni mutlu ediyor. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik havasını kendi içimizde de gösteriyoruz. Dünyada da bunu gösteriyoruz. Bu bizi ayrıca mutlu eden tablo. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece dünyada devam eden zulümler de en kısa zamanda bitecektir." diye konuştu.

Can, çiftin her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Düğün töreninde, KSÜ Doktor Öğretim Üyesi Alimcan Buğda, Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak, Türk Ocakları Kahramanmaraş Şube Başkanı Kemal Yavuz ile İnsan ve Medeniyet Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Kemal Kavuk yaptığı konuşmada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yapılan zulmün bitmesini diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:54
  1. dügün
  2. Kahramanmaraş
  3. Sincan Uygur Özerk Bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece yarısı Suriye sınırına asker takviyesi
    1. Gece yarısı Suriye sınırına asker..
    2. Bakan Soylu: İstanbul'da Gezi..
    3. Uluslararası anlaşmaların..
    4. Şenol Güneş: “2020 Avrupa..
    5. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
    6. Kirazlı yeniden ilgi odağı oldu
    7. Başkan Günel, kadın girişimi..
    8. İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
    9. Kuşadası’nda trafik kazası, 1 yaralı
    10. Uydukent’in sorunları kökünden..
    11. Kuşadası Belediyesi’nin kurumsal..
    12. Davutlar’da silahlı saldırı, 1 kişi..
    13. Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve..
    14. Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem
    15. Birlik oldular gençleri evlendirdiler
    16. İzlanda-Türkiye maçının ardından
    17. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    18. ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç..
    19. Güvenlik güçleriyle teröristler..
    20. İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük..
    21. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    22. Çorum'da hortum evlere zarar verdi
    23. Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve..
    24. ABD Lübnanlı Nizar Zaka'nın serbest..
    25. Hariri'den "Lübnan Körfez sorunlarına..
    26. Washington’da Shanahan tartışması..
    27. Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker..
    28. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    29. Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
    30. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu