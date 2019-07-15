Birlik Haber Sen’den 15 Temmuz açıklaması

Memur-Sen üyeleri Eskişehir Vilayet Meydanı’nda bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Memur Sen adına açıklama yapan Birlik Haber Sen 19’uncu Bölge Şube Başkanı Ercan Yattıkalkmaz, “15 Temmuz 250 şehidin kanlarıyla yazdığı son kurtuluş destanıdır. Arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmekti. Bu meş’um ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ, arkasında ise bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde biliyoruz. Türkiye’yi büyük bir kaosa ve iç savaşa sürüklemeyi hedefleyen bu hain planda 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank,246 zırhlı araç, 3 askeri gemi millete karşı kullanılmıştır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT vericileri ve birçok kurum saldırıya uğramış; Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Üçüncü senesinde unutmadık"

Darbe girişimine direnen 250 kahramanın şehit, 2 bin 193 kişinin de gazi olduğunu dile getiren Ercan Yattıkalkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O gece 250 şehidin akıtılan muazzez kanları; bu ülkenin kalbini besleyen bir bereket, hainler için felaket oldu. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyemizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. Bütün sendikalarımızla, komisyonlarımızla meydanlardaydık.Cuma Dağlarımızla, Ali Alıtkanlarımızla, Yusuf Elitaşlarımızla, İlhan Varanklarımızla meydanlardaydık. Şehidler kervanına ve gaziler meclisine dostlarımızı kattık. O gün nasıl ki meydanlarda darbeyi püskürttüysek bugün de yeni sinsi stratejilere karşı teyakkuz ve sürekli bir bilinç halini kuşanmanın gayreti içindeyiz. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 3’üncü seneyi devriyesi vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz.”