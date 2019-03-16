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"Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "Birbirimizle uğraştığımız ve çatıştığımız sürece başkaları maalesef bizi kolay bir hedef haline getirecek. Birliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bu hadiselerden ibret almalıyız"- "Etnik, mezhebi ve ideolojik sebeplerle çatışmaları bir kenara bırakıp birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Dış saldırıları cesaretlendirici şekilde iç çatışmalar yaşamamalıyız. Enerjimizi ülkemiz, milletimiz ve bütün coğrafyamızı daha ileriye taşımak için birleştirmeliyiz"

16 Mart 2019 Cumartesi 12:04
"Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz"

VAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birbirimizle uğraştığımız ve çatıştığımız sürece başkaları maalesef bizi kolay bir hedef haline getirecek. Birliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bu hadiselerden ibret almalıyız." dedi.

Yılmaz, Van'da partisinin Edremit İlçe Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, Müslümanların hunharca katledildiğini belirtti.

Terör saldırısının bireysel bir hadise olarak görülemeyeceğini anlatan Yılmaz, yaşananların dünyada yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığının bir neticesi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Uluslararası medyada birtakım kendini bilmez, sorumsuz siyasetçilerin oluşturduğu atmosferle maalesef bu tür menfur hadiseler yaşanıyor. Dün hepimizin yüreğini dağlayan bir hadise oldu. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Bütün dünyayı bu konuda daha sorumlu olmaya, el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadele etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Bu hadiselerden ibret almalıyız"

Cevdet Yılmaz, İslam dünyasına terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, şöyle devam etti:

"Birbirimizle uğraştığımız ve çatıştığımız sürece başkaları maalesef bizi kolay bir hedef haline getirecek. Birliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bu hadiselerden ibret almalıyız. Etnik, mezhebi ve ideolojik sebeplerle çatışmaları bir kenara bırakıp birliğimizi, beraberliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Dış saldırıları cesaretlendirici şekilde iç çatışmalar yaşamamalıyız. Enerjimizi ülkemiz, milletimiz ve bütün coğrafyamızı daha ileriye taşımak için birleştirmeliyiz. Farklılarımızı bir zenginlik olarak görerek geleceğe yürümeliyiz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm coğrafyanın umudu olduğuna işaret eden Yılmaz, 31 Mart'ta çok önemli bir seçim yaşanacağını, bu seçimden sonra uzun bir süre seçim olmayacağını belirtti.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla Türkiye'nin önüne yeni bir fırsat penceresi açılıyor. Bu fırsat penceresini iyi değerlendirirsek Türkiye, yeni reform ve atılımlarla yoluna devam edecek. Nasıl ki son 16 yılda demokrasi, ekonomi ve sosyal politikalarda büyük ilerlemeler katettiysek önümüzdeki 4-5 yılda da milletimizin desteğiyle değişim ve dönüşüme tekrar güç kazandıracağız. Gerçekten AK Parti bu bölgede çok büyük yatırımlar yaptı. Bu bölgeye pozitif ayrımcılık yaptı. Bu bir zihniyetin sonucudur. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' zihniyetinin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu zihniyetle yaklaştı. Fiziki alt yapıya, insana yatırım yaptık. Huzur ve güven ortamı tesis ettik. Şimdi artık çok daha hızlı bir kalkınma zamanı. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem bu süreci bu bölgemizde yaşayacağız."

- "İstikrarımızın bozulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Huzur ortamının özel sektör yatırımları konusunda önemine değinen Yılmaz, "Devlet her halükarda yatırım yapar ama huzur ve güven ortamı özel yatırımlar için çok önemli. Huzur olmazsa yatırım, turist, sermaye gelir mi.? Dolayısıyla bu huzur ve güven ortamında inşallah Van da Türkiye de çok kalkınacak. İstikrarımızın bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. İstikrar için de güçlü bir liderlikle yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunları düşündüğümüz zaman 31 Mart çok önemli bir seçim. Buradaki insanımız huzur içinde yaşasın, daha çok hizmetle buluşsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ardından esnafı ziyaret ederek AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say için destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşlik etti.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:04
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