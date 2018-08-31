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Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a düzensiz göçmenleri ana karaya taşı çağrısı

Birleşmiş Milletler, Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan düzensiz göçmenlerin ana karaya nakillerindeki prosedürleri hızlandırması için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:08
Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a düzensiz göçmenleri ana karaya taşı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan aşırı kalabalık kabul merkezlerdeki düzensiz göçmenlerin ana karaya nakillerindeki prosedürleri hızlandırması için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Charlie Yaxley, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ege Denizi'ndeki "sıcak nokta" olarak tanımladığı düzensiz göçmen kabul merkezlerindeki giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

Sözcü Yaxley, "Merkezler aşırı kalabalık. Bu, pek çoğu çocuk, binlerce sığınmacı ve göçmenin çok kirli, elverişsiz ve hızla kötüleşen şartlar altında yaşadığı anlamına geliyor. Bazıları 6 aydan fazladır bu merkezlerde yaşıyor." dedi.

Yunanistan'a, Ege'de bulunan aşırı kalabalık kabul merkezlerindeki düzensiz göçmenlerden uygun şartları taşıyanları ana karaya nakletme çağrısı yapan Yaxley, ayrıca ana karadaki merkezlerin kapasitesinin artırılması, şartların iyileştirilmesi ve yardıma en çok ihtiyaç duyan düzensiz göçmenler için alternatif konaklama sağlanması gerektiğini vurguladı.

"İstiflenmiş" halde yaşıyorlar

Yaxley, Midilli Adası'nın en kalabalık göçmen kampı Moria'da 2 bin kişi kapasiteli merkezde 7 binden fazla kişinin adeta "istiflenmiş" halde yaşadığının altını çizerek, bunların, dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu aktardı. Yaxley, bu adadaki insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi.

Sisam Adası'ndaki Vathy göçmen kampında da çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı ailelerden oluşan 2 bin 700 düzensiz göçmenin, 700 kişilik barınaklarda kaldığını ifade eden Yaxley, buradaki göçmenlerin çareyi derme çatma çadırlarda yaşamakta bulduğuna dikkati çekti.

Yaxley, kış gelmeden önce acilen tedbir alınması gerektiğine dikkati çekerek, tıbbi müdahaleye gereksinim duyan düzensiz göçmenlerin saatlerce beklemek zorunda kaldığını söyledi.

BMMYK Sözcüsü Yaxley, Sakız ve İstanköy adalarında da göçmen kabul merkezlerinin kapasitelerinin iki misli oranında dolu olduğunu kaydetti.

İnsani hizmetlere erişim sınırlı

Ege Denizi'ndeki adalara göçmen geçişlerinin azaldığının altını çizen Yaxley, buna rağmen Mart 2016'dan bu yana adalardaki kamplarda hiç bu kadar yoğunluk yaşanmadığını vurguladı.

Yaxley, tüm göçmen kabul merkezlerinde insani hizmetlere erişimin sınırlı olduğunu belirterek, BMMYK'nin, özellikle sağlık tesislerinin yetersizliğinden, artan kavga ve cinsel taciz vakalarından ve düzensiz göçmenlerin tıbbi ve psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılanamamasından endişe ettiğini aktardı.

Yunanistan'a eleştiri

Yüzlerce refakatsiz erkek ve kız çocuğu da dahil adalardaki düzensiz göçmen çocukların, onlarca gebe kadının, yeni doğmuş çocukların, cinsel şiddet kurbanlarının ve diğer savunmasız bireylerin risk altında olduğunu dile getiren Yaxley, adalardaki düzensiz göçmenlerin nakillerinde yavaş davrandığı gerekçesiyle Yunanistan'ı eleştirdi.

Yaxley, "Adalardaki 3 binden fazla sığınmacıya ana karaya taşınmaları için izin verilmesine rağmen, ana karadaki yeterli barınma ve kabul merkezi bulunmadığı için transferler yavaşlamıştır." diye konuştu.

BMMYK'nin operasyonel konularda ve adalardaki şartlara uygun düzensiz göçmenlerin Yunanistan ana karasına transferinde her türlü yardıma hazır olduğunu tekrarlayan Yaxley, Avrupa Birliği'ni de bu ülkeye daha fazla yardımcı olmaya davet etti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:08
  1. BMMYK
  2. düzensiz göçmenler
  3. YUNANİSTAN
  4. Anadolu Ajansı

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