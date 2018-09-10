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Birleşmiş Milletler'den Mısır'daki idam kararlarının bozulması çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İhvan üyesi 75 kişiye idam kararı verilmesinden büyük endişe duyduğunu belirtti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:57
Birleşmiş Milletler'den Mısır'daki idam kararlarının bozulması çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mısır'da mahkeme tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili kararın bozulması çağrısında bulundu.

Eski Şili Devlet Başkanı olan ve BM'deki görevine yeni başlayan Bachelet, yazılı açıklamasında, aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiye idam kararı verilmesinden çok büyük endişe duyduğunu belirtti.

Cumartesi yapılan yargılamanın ve verilen cezaların "adaletsiz" olduğunun altını çizen Bachelet, kararın uygulanması durumunda "apaçık ve geri döndürülemez adli bir hata" yapılacağı uyarısında bulundu.

Bachelet, Mısır'da 300'ü tutuklu, 439'u firari 739 kişinin yargılandığı davanın "geniş çaplı eleştirilere" yol açtığını, bununla beraber Rabia Meydanı'ndaki olaylara karışan güvenlik görevlilerinin, yeni çıkan yasayla koruma altına alınmasının büyük çelişki olduğunu vurgulayarak, "Adalet herkes için eşit olmalıdır. Kimse dokunulmaz değildir." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişinin yargılandığı toplu davada, kişilere yasal temsil hakkı ve savunmalarında kanıt sunma hakkı verilmediğini anımsatan Bachelet, Mısır savcılık makamının da mahkemeye sanıkların suç işlediğine dair yeterli delil sunamadığının altını çizdi.

Bachelet, Kahire Ceza Mahkemesi'nin dün verdiği 75 kişi hakkındaki idam kararının bozulması gerektiğini vurgulayarak, "Mısır Temyiz Mahkemesi'nin bu kararı gözden geçirmesini umuyorum." dedi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine 1 Eylül'de başlayan Bachelet, Mısır mahkemesini uluslararası adalet standartlarına saygı duymaya davet etti.

Bachelet, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarında İhvan mensuplarının başlattığı protestolarda, yaklaşık 900 "silahsız göstericinin" Mısır güvenlik güçlerince öldürüldüğünü anımsatarak, askeri darbenin bu katliamlardan sorumlusu olduğu yolundaki eleştirilere dikkati çekti.

Mısır'da mahkeme dün Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında şehit Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

300'Ü TUTUKLU 739 SANIK YARGILANIYOR

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başlamış ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında yer aldığı 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 07:57
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