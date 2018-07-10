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Birleşmiş Milletler'den Kuzey Kore'ye ziyaret

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

10 Temmuz 2018 Salı 14:07
Birleşmiş Milletler'den Kuzey Kore'ye ziyaret

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Lowcock, ülkedeki "insani durumu daha iyi anlamak" amacıyla perşembe gününe kadar resmi yetkililer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Lowcock, 2011'den bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden bu pozisyondaki ilk BM yetkilisi. 

Mark Lowcock, ziyaretinden önce Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ına tekabül eden 10 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:07
  1. Birleşmiş Milletler

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