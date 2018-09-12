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Birleşmiş Milletler'den kritik uyarı! 'Daha önce böylesi görülmedi'

Birleşmiş Milletler (BM), 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığını açıkladı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:59
Birleşmiş Milletler'den kritik uyarı! 'Daha önce böylesi görülmedi'

Raporda, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığına dikkat çekilerek, Beşşar Esed rejiminin, "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulandı. Raporda, evlerini terk etmeye zorlanan sivillerin büyük bir kısmının halihazırda "korkunç" şartlar içinde yaşamak zorunda bırakıldığının altı çizildi.irleşmiş Milletler (BM), 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığını açıkladı.

RAPOR YAYIMLANDI

Komisyonun ocak-temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 24 sayfadan oluşan rapor yayımlandı.

Raporda, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığına dikkat çekilerek, Beşşar Esed rejiminin, "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulandı. Raporda, evlerini terk etmeye zorlanan sivillerin büyük bir kısmının halihazırda "korkunç" şartlar içinde yaşamak zorunda bırakıldığının altı çizildi.

MÜZAKERELER BAŞARISIZ OLURSA İDLİB'DE DE AYNI DURUM YAŞANIR

Üç kişiden oluşan komisyonun hazırladığı raporda, devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde de benzer durumunun yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

GÖÇ TEHLİKESİ VURGULANDI

Yıl başından haziran ayı ortasına kadar Esed rejiminin yoğun saldırılar düzenlediği Halep, Humus'un kuzeyi, Şam kırsalı, Dera ve İdlib'deki insani duruma dikkat çekilen raporda, bu bölgelerdeki "kilit çatışmaların" ülke içinde kitlesel göçlere ve sivillerin evlerinden koparılmasına yol açtığına işaret edildi.

"SAVAŞ SUÇLARI İŞLENDİ"

Raporda, 6 aylık dönemde adı geçen bölgelerde yoğun çatışmalar yaşandığı anımsatılarak, "Çatışmaların çoğunda, silahlı gruplar tarafından da olmak üzere, ayrım gözetmeksizin saldırılar, korunan hedeflere kasten saldırılar, yasaklanmış silahların kullanılması, yağmalama ve zorla yerinden edilmeler de dahil savaş suçu işlenmesi dikkati çekti" ifadesine yer verildi.

Komisyon raporunda ayrıca çatışan tüm tarafların uluslararası insan hakları hukukunun gereği olarak sivilleri korumak için uygulanabilir tüm önlemleri almadıklarına yer verildi.

Yerinden edilen Suriyelilerin, geçim sıkıntısı ve sayısız zorluklarla karşı karşıya bırakıldığına vurgu yapılan raporda, sivillerin yeterli gıdaya, suya, temel sağlık hizmetlerine ve barınma imkanlarına erişimindeki büyük sıkıntılara dikkat çekildi.

Öte yandan komisyonun hazırladığı raporun, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 39. oturumunda, 17 Eylül'de üye ülkelere sunulacağı belirtildi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çatışmanın taraflarının yürüttükleri askeri operasyonlarla sivillerin yerinden edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirememesi büsbütün kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:59
  1. Birleşmiş Milletler
  2. BM
  3. Suriye
  4. İdlib
  5. İdlib uyarısı
  6. BM uyardı
  7. göç dalgası
  8. suriyeli göçmenler
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