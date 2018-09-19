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Birleşmiş Milletler'den korkutan Suriye açıklaması!

Birleşmiş Milletler özel danışmanı Adama Dieng, Suriye hakkında çarpıcı bir öngörüde bulundu. Dieng, "Suriye'nin yeniden inşası yarım asır sürebilir" dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:00
Birleşmiş Milletler'den korkutan Suriye açıklaması!

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng,​ yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği  Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi. 

Dieng, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değelerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti. 

Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi. 

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 21:00
  1. Suriye
  2. Adama Dieng

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