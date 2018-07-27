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Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Bütçemiz tükenmek üzere

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM bütçesinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici" ifadesini kullandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 05:00
Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Bütçemiz tükenmek üzere

Guterres, BM üyesi ülkeler ve çalışanlarına gönderdiği mektupta,  örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

BM bütçesinin 139 milyar açık verdiğini belirten Guterres, ''Nakit  akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe  verici. Paramız tükeniyor.'' uyarısında bulundu.

Harcamaları azaltarak önlemler alacaklarını vurgulayan Guterres,  ''Bizim gibi bir örgüt bütçe sıkıntısı yaşamak zorunda kalmamalı, daha da acı  olan, yardıma ihtiyaç duyanların çağrılarına cevap veremememiz.''  değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin  gazetecilere yaptığı açıklamada, BM üyesi 193 ülkeden sadece 112'sinin örgüte  yıllık ödemelerde bulunduğunu söyledi. Dujarric, ''BM'nin içinde bulunduğu  finansal sıkıntı üye ülkelerin ödemelerini geç yapması ya da henüz yapmamasından  kaynaklanıyor" 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 05:00
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  2. Antonio Guterres
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