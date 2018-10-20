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Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı çağrısı: Suçlular sorumlu tutulmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamalarının ardından sözcüsü aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:29
Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı çağrısı: Suçlular sorumlu tutulmalı

Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu bildiren Guterres'in suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in, Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini bildirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını istediğini belirterek, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:29
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