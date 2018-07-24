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Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Gazze'de göstericileri hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde Filistinlilerin ateş açılarak öldürülmesini eleştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:57
Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Gazze'de göstericileri hedef almasına tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Tatbiki Komitesi'ne gönderdiği video mesajında, Gazze'deki durumun son aylarda "daha geniş bölgede huzura potansiyel tehdit oluşturacak biçimde dramatik şekilde tırmandığını" söyledi. 

Hüseyin, İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri öldürmesinin "akla ziyan" bir durum olduğunu vurgulayarak, İsrail'in kuşatması nedeniyle yaşam koşullarının ağır biçimde yetersiz olduğunu belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

  • Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 30 Mart'tan bu yana 135 Filistinli şehit edildi

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 140'dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanı da var.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:57
  1. İsrail
  2. Filistin
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