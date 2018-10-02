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Birleşmiş Milletler'den İsrail'e kınama

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lynk, geçen cuma günü 7 Filistinliyi öldüren ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı.

02 Ekim 2018 Salı 17:29
Birleşmiş Milletler'den İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü  Michael Lynk, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma  günü 7 Filistinliyi öldüren ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı. Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli  göstericileri öldürmeye ve yaralamaya devam etmesinin "insan haklarına ve  insan onuruna hakaret olduğunu" vurguladı.

İsrail güvenlik güçlerine karşı hiçbir tehdit olmamasına rağmen geçen  cuma 7 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 200'den fazlasının yaralandığını  belirten Lynk, İsrail'in ateşli silahlarla Filistinlileri hedef almasını kınadı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin  İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler  düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve  2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden  sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:29
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