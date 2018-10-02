Birleşmiş Milletler'den İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü 7 Filistinliyi öldüren ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı. Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericileri öldürmeye ve yaralamaya devam etmesinin "insan haklarına ve insan onuruna hakaret olduğunu" vurguladı.

İsrail güvenlik güçlerine karşı hiçbir tehdit olmamasına rağmen geçen cuma 7 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 200'den fazlasının yaralandığını belirten Lynk, İsrail'in ateşli silahlarla Filistinlileri hedef almasını kınadı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.