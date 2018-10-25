0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler'den İsrail açıklaması: Bu bir savaş suçu!

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "İşgalci gücün Batı Şeria'nın tamamında hak iddia etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz." açıklamasını yaptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:23
Birleşmiş Milletler'den İsrail açıklaması: Bu bir savaş suçu!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularını görüşen üçüncü komitesine yıllık raporunu sunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de her geçen gün kötüye giden insani duruma dikkati çeken Lynk, bölgede yaşayan Filistinlilerin günde 5 saatten fazla elektriğe erişiminin olmadığını ifade etti.

GAZZE'DE İÇME SUYU TEMİZ DEĞİL

Gazze'deki içme suyunun yüzde 97'sine ise deniz suyu ve atık su karıştığını vurgulayan Lynk, 30 Mart'tan bu yana Gazze'de düzenlenen gösterilerde ise 200'den fazla Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

YERLEŞİM BİRİMLERİ SAVAŞ SUÇUDUR

Lynk, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştirdi. Michael Lynk, yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve işgal altındaki topraklarındaki yerleşim birimlerinin "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.

İsrail'in 50 yıl boyunca Batı Şeria'da ayak izlerini artırarak varlığını sağlamlaştırdığına işaret eden Lynk, "İşgalci gücün Batı Şeria'nın tamamında hak etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz." dedi

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:23
  1. İsrail
  2. filistin
  3. yahudi
  4. Batı Şeria
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi
    1. Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi
    2. Kılıçdaroğlu kaybetmede kararlı!....
    3. Gazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu:..
    4. İstanbul'da terör operasyonu: Hepsi..
    5. The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi!..
    6. Beşiktaş evinde 3 puan arıyor!..
    7. Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı
    8. Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a..
    9. EYT önergesi Meclis oylama sonucu
    10. Fatih Portakal muhabiri fena bozdu
    11. İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda..
    12. Petrolün varili 75,76 dolar..
    13. Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı
    14. Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel..
    15. Adana'da önce çaldı sonra 'Zararlarını..
    16. Balıkesir'e senenin ilk karı düştü
    17. Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar
    18. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
    19. TESK’ten vergi indirimi istemi
    20. İYİ Parti'nin 2 kurucu ismi istifa etti
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!