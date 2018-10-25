Birleşmiş Milletler'den İsrail açıklaması: Bu bir savaş suçu!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularını görüşen üçüncü komitesine yıllık raporunu sunmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'de her geçen gün kötüye giden insani duruma dikkati çeken Lynk, bölgede yaşayan Filistinlilerin günde 5 saatten fazla elektriğe erişiminin olmadığını ifade etti.

GAZZE'DE İÇME SUYU TEMİZ DEĞİL

Gazze'deki içme suyunun yüzde 97'sine ise deniz suyu ve atık su karıştığını vurgulayan Lynk, 30 Mart'tan bu yana Gazze'de düzenlenen gösterilerde ise 200'den fazla Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

YERLEŞİM BİRİMLERİ SAVAŞ SUÇUDUR

Lynk, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştirdi. Michael Lynk, yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve işgal altındaki topraklarındaki yerleşim birimlerinin "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.

İsrail'in 50 yıl boyunca Batı Şeria'da ayak izlerini artırarak varlığını sağlamlaştırdığına işaret eden Lynk, "İşgalci gücün Batı Şeria'nın tamamında hak etmeye yönelik hararetli çabalarına ve bölgenin yavaş yavaş ilhakına şahit oluyoruz." dedi

KAYNAK: AA