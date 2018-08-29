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Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: Benzeri görülmemiş bir kriz yaşanabilir

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı Ging, Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin 'daha önce görülmemiş bir insani acil durum' yaratabileceği uyarısında bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:24
Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: Benzeri görülmemiş bir kriz yaşanabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging,  İdlib'te ve Suriye'nin kuzeybatısındaki üç vilayette düzenlenen hava bombardımanlarında çok sayıda can kaybı yaşandığını, bölgenin zarar görüp yerle bir olduğunu ve yerinden edilenleri ağırlayan topluluklar ve insani yardım çalışanları üzerindeki baskının arttığını söyledi.

BM yetkilisi, "İnsani yardım kuruluşları, çalışmalarını sürdürebilmek ve durumun kötüleşme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için, sınır ötesi destek ve mali bağışçılarımızın fedakârlıkları sayesinde, kendilerine sağlanan kaynaklarla ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin aylık Suriye toplantısında konuşan Ging, BM ile ortak çalışan insani yardım kuruluşlarının Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki bölgelerde olası krize karşı insani yardım planlarının sonuna geldiklerini belirtip mevcut faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan Temmuz ayında 680 bin kişiye Türkiye üzerinden de gıda yardımında bulunuldu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:24
  1. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
  2. bm
  3. suriye
  4. idlib
  5. John Ging

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