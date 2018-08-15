Birleşmiş Milletler'den 'hayati' İdlib uyarısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'de İdlib ve çevresinde olası bir askeri operasyonun en az 3 milyon sivilin hayatını tehlikeye atacağı uyarısını yaptı.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib ve Halep'te hafta sonu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan ve çoğu çocuk ve kadın en az 116 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "korkunç" saldırıları kınadı.

"3 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TEHLİKEDE"

Panos Moumtzis, "İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler" uyarısında bulundu.

SURİYE'DEKİ TÜM TARAFLARA ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Moumtzis, Suriye'de tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara "barışçıl bir şekilde gerçek ve kapsayıcı" bir çözüm çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'YE YENİ GÖÇ AKINI

Moumtzis, daha önce İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söylemişti.