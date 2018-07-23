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Birleşmiş Milletler'den Gazze'de akaryakıt eksikliği uyarısı

BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM'nin Gazze'deki hayati önem taşıyan kurumlarının akaryakıt temin edemediği uyarısında bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:40
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de akaryakıt eksikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Gazze Şeridi'ndeki hayati önem taşıyan kurumlarına acil akaryakıt temin edilmesini istedi.

İsrail'in Gazze'ye akaryakıt ithalatına koyduğu engeli kaldırması gerektiğini belirten McGoldrick, ağustos başlarında tükenmesi beklenen akaryakıt için destek verecek ülkelerin gerekli acil ödemelerini yapmaları çağrısında bulundu.

"Derhal petrol ithal edilmemesi durumunda insanların hayatları tehlikeye düşer." ifadesini kullanan McGoldrick, Gazze'de elektrik kesintisinin günde 20 saate ulaştığına dikkati çekti.

Hastanelerdeki duruma da değinen McGoldrick, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç gün içinde 4 hastanede akaryakıt tamamen bitebilir. Bu, Gazzelilere verilen temel tıbbi hizmetlerin durmasına neden olacak. Kalp ve böbrek hastaları ile yoğun bakım ünitelerindeki hastalar bu tehlikeden en çok etkilenecek kesimler."

İsrail yönetimi 9 Temmuz'da yaptığı açıklamayla Gazze'ye yeni yaptırımların geleceğini duyurmuştu. Gazze'ye ablukayı artıran İsrail, tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den gıda maddeleri ve ilaç dışında herhangi bir şeyin girişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:40
  1. Birleşmiş Milletler
  2. İsrail
  3. Gazze

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