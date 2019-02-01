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Birleşmiş Milletler'den silah ambargosunu 1 yıl uzatma kararı

Birleşmiş Milletler, iç savaşın sürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunun süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

01 Şubat 2019 Cuma 14:53
Birleşmiş Milletler'den silah ambargosunu 1 yıl uzatma kararı

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın devam ettiği Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik silah ambargosunun süresini 1 yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), OAC'ye yönelik her türlü silah ve mühimmat satışını yasaklayan ambargonun 1 yıl daha uzatılmasına oy çokluğuyla karara bağladı.

'Gerekirse gözden geçirilir'

Karar kapsamında, OAC hükümetinin 30 Nisan'a kadar güvenlik reformu, iç savaş esirlerinin serbest bırakılması, yeniden topluma kazandırılması ile silah yönetim kriterleri konusunda atacağı adımlara bağlı olarak ambargonun gözden geçirilebileceği belirtildi.

Kararın OAC hükümetinin talep ettiği ambargonun erken kaldırılması ihtimalini arttırdığı yorumları yapılıyor.

Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, yaptığı açıklamada, "hükümetin ambargonun kaldırılması için gerekli adımları atacağına yönelik mesajının net ve yüksek şekilde alındığını” ifade etti.

OAC krizi

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:53
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Orta Afrika Cumhuriyeti

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