Birleşmiş Milletler’den Enver Yücel’e yeni görev

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı verildi.

En büyük eğitim kurumuyuz

Böyle bir girişimle hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldığını dile getiren Enver Yücel, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: ‘’Bugün Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu haline geldik. Başarımızın kaynağı, gelecek yüzyıllara ülkemizi, insanlarımızı nasıl taşıyabiliriz ilke ve prensibinden hiç ayrılmadık. Dünyanın 3 ana temel sorunu var. Biri gelir adaletsizliği ve gelişme. İkincisi çevre ve etik değerler. Üçüncüsü birlikte yaşam kültürü. Dünya birlikte yaşayamıyor. Dünyayı küçük bir köy haline getirdik. Teknolojiyi geliştirdik, bütün köprüleri attık ama gönül köprülerini atamadık. Bunların olmaması için temel kaynak eğitimdir. Empati kültürünü eğitimde çocuklarımıza verelim istiyoruz. Yoksulluk ve gelir adaletsizliği dünyanın en önemli sorunu. Biz bunu eğitimle giderelim istiyoruz. Müracatımız sürdürülebilir bir kalkınma hedefini önümüze koymamız lazım. Büyüyeceğiz, büyüme önemli. Her gün, yıl, ay büyüme hedeflerini açıklıyoruz. Eğer bu büyüme çevreye, doğaya, insanlığın geleceğine zarar veriyorsa bu çok da doğru değildir. Fakat bakıyoruz geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde büyüme var ancak bu büyüme verimliliğe dayanıyor."

Gurur duyuyorum

"Verimlilikteki gelir farklılığının gelir birikimini adil paylaşılmadığını görüyoruz. Eğer verimlilik adil dağıtılamıyorsa o dünyada kalkınmadan bahsedemeyiz. Biz kalkınma deyince hukuku her zaman üstün tutmalıyız. Hukukun olmadığı yerde gelişiminde mümkün olamayacağını hep görüyoruz. Teknoloji hızla gelişiyor. Bu dünyanın geleceğini mutlaka düşünmeliyiz. Hem şahsım adına hem de ülkem adına bundan duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık BM ile dünyanın neresinde bir problem varsa bunlara destek olmaya her zaman hazırız.”