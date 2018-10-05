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Birleşmiş Milletler'den Endonezya için 50 milyon dolarlık yardım planı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya için 50 milyon dolarlık Yardım Planı başlatıldığını duyurdu.

05 Ekim 2018 Cuma 21:30
Birleşmiş Milletler'den Endonezya için 50 milyon dolarlık yardım planı

Birleşmiş Milletler (BM), deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya için 50 milyon dolarlık Yardım Planı başlatıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, aralarında BM kuruluşları, uluslararası sivil toplum örgütleri ve Kızılay/Kızılhaç federasyonlarının olduğu İnsani Ülke Ekibinin, tsunami ve deprem felaketi için 50 milyon dolarlık yardım planı hazırladığını belirtti.

Planın, Endonezya hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde başlatıldığına değinen Dujarric, "Bu plan, hükümetin önümüzdeki 3 ay boyunca 191 bin insana ulaştıracağı yardımlara nasıl teknik destek verileceğinin de çerçevesini çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 21:30
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